Furukawa Electric Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Furukawa":

Die Aktie von Furukawa Electric wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,78 angegeben, was 16 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (23,03). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Furukawa Electric derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von -6,67 Prozent, was ebenfalls zu dieser Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit -3,19 Prozent auf einen "Neutral"-Wert hin.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu diesem Rating beiträgt.

In Bezug auf die Dividende weist Furukawa Electric eine Dividendenrendite von 2,57% auf, was 0,36 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,93%. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Furukawa Electric-Aktie, die aus fundamentaler, technischer und sentimentaler Analyse resultiert.