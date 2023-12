Furukawa Electric Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Furukawa Electric-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2387,11 JPY verzeichnet, was einem Abweichung von -7,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (2217,5 JPY) entspricht. Diese Entwicklung wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auf kurzfristigerer Basis, nämlich den letzten 50 Handelstagen, liegt der Durchschnitt bei 2308,39 JPY, was einer Abweichung von -3,94 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividende der Furukawa Electric-Aktie liegt bei 2,57 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,92 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz von 0,36 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Furukawa Electric-Aktie zeigt, dass das Wertpapier aktuell überkauft ist, mit einem RSI von 94 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine abweichende "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Furukawa Electric als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Furukawa Electric-Aktie auf sozialen Plattformen war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Furukawa Electric-Aktie ein gemischtes Bild, mit einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Dividende. Die Bewertung des RSI zeigt ebenfalls gemischte Signale. Die Stimmung der Anleger wird hingegen als positiv eingestuft.