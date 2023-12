Furukawa ElectricADR Aktie: Kaum zu glauben!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Furukawa Electric wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Furukawa Electric eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigte, dass die Furukawa Electric-Aktie überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 94 für die letzten 7 Tage. Daher wurde ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergab hingegen eine weniger volatile Bewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Die Gesamtanalyse der RSIs führte somit zu einem "Schlecht"-Rating für Furukawa Electric.

In Bezug auf die Dividende liegt Furukawa Electric mit einer Ausschüttung von 2,57 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 % im Bereich der Elektrischen Ausrüstung. Dadurch ergibt sich derzeit die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Furukawa Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2387,11 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 2217,5 JPY lag, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Die Analyse der letzten 50 Handelstage führte hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Furukawa Electric-Aktie.