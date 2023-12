Furukawa ElectricADR Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Furukawa Electric-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2376,73 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2205 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,23 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2292,36 JPY, was einen Abstand von -3,81 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Furukawa Electric-Aktie liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 68,58 liegt, zeigt auch hier eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 27. Dies bedeutet, dass die Börse 27,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Furukawa Electric zahlt, was 19 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Furukawa Electric derzeit bei 2,57 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent liegt, was zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.