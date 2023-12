Furniweb Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht dabei von 0 bis 100. Für die Furniweb-Aktie liegt der RSI bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Furniweb gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Furniweb-Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,12 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Furniweb-Aktie aufgrund des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Furniweb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.