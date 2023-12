Furniweb Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) der Furniweb liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50 für die Furniweb, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) ist Furniweb aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,11, was 78 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 32,89. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Furniweb derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 6,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,17 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Furniweb in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,28 Prozent erzielt hat. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 19,66 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Furniweb im Branchenvergleich um +1,62 Prozent outperformed hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Furniweb um 16,94 Prozent über dem Durchschnitt von 4,34 Prozent. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.