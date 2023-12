Furniweb Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den vergangenen 12 Monaten konnte das Unternehmen Furniweb eine Performance von 21,28 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,47 Prozent, was bedeutet, dass Furniweb in diesem Branchenvergleich um -3,19 Prozent unterperformte. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,27 Prozent, wobei Furniweb um 12 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Furniweb als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt bei Furniweb einen Wert von 66,67 und der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 63,64, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für Furniweb eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Änderungen, weshalb auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 7,11 ist Furniweb deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36,01, was einer Unterbewertung von 80 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.