Furniweb Aktie: Chancenlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Furniweb weist ein KGV von 6,9 auf, was 77 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten konnte Furniweb eine Performance von 14,58 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 4,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,49 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Furniweb mit einer Rendite von 19,66 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Furniweb ist ebenfalls positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie gesprochen, und auch in den letzten Tagen überwiegen positive Themen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Furniweb neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 96,88, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 57,38 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigen die fundamentalen Kriterien, die Branchenvergleiche, das Anleger-Sentiment und der Relative Strength-Index, dass Furniweb eine günstig bewertete Aktie mit einer überdurchschnittlichen Performance ist.