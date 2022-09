Funkwerk Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Funkwerk":

Am 31.08.2022, 09:49 Uhr notiert die Aktie Funkwerk an ihrem Heimatmarkt Frankfurt mit dem Kurs von 23.5 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Wie Funkwerk derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Funkwerk mit einem Wert von 9,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kommunikationsausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,56 , womit sich ein Abstand von 73 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Funkwerk investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,02 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,09 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Funkwerk führt bei einem Niveau von 73,53 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,72 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".