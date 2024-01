Funkwerk Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Aktienkurs von Funkwerk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Funkwerk um 0,32 Prozent über dem Durchschnitt (9,45 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,44 Prozent, wobei Funkwerk aktuell um 11,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchung ergab, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Funkwerk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 2,26 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik von Funkwerk eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Funkwerk-Aktie von 21,5 EUR ein "Neutral"-Signal darstellt, da er sich mit -1,65 Prozent Entfernung vom GD200 (21,86 EUR) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 20,66 EUR, was einem Abstand von +4,07 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Funkwerk-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.