Funkwerk Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Funkwerk betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 40,48, was bedeutet, dass Funkwerk weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Funkwerk derzeit als "Neutral" angesehen. Der GD200 liegt bei 21,87 EUR, während der Aktienkurs bei 21,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,69 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,63 EUR, was einer Abweichung von +4,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Funkwerk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,23 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielte Funkwerk in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,13 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 8,08 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.