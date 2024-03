Funkwerk Aktie: Ruhig bleiben!

Die Funkwerk-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,26 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,63 % im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -2,86 %. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Funkwerk bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 75,65 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Funkwerk gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.