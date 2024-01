Funkwerk Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Funkwerk liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 36,17, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Funkwerk.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Funkwerk einen Wert von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 54,72) liegt Funkwerk damit unter dem Durchschnitt (ca. 82 Prozent). Fundamentale Kriterien deuten somit darauf hin, dass Funkwerk unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung auf dieser Ebene erhält.

Betrachtet man die Performance von Funkwerk im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, so zeigt sich, dass Funkwerk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,77 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt um -1,73 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,5 Prozent für Funkwerk entspricht. Im Sektor "Informationstechnologie" lag die mittlere Rendite bei 9,71 Prozent, wobei Funkwerk um 0,05 Prozent darüber lag. Diese vergleichsweise ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Für die Einschätzung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Funkwerk werden neben Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach eingehender Untersuchung konnten wir feststellen, dass die Aktivität in Bezug auf Funkwerk mittel ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild ein neutrales Rating für die Aktie von Funkwerk.