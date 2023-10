Funko Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Funko-Aktie zeigt, dass der Durchschnitts-Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 9,38 USD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,26 USD, was einem Unterschied von -11,94 Prozent entspricht. Basierend auf der Charttechnik erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Eine andere Analysemethode, die den 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, zeigt jedoch eine positivere Einschätzung. Hier lag der letzte Schlusskurs (7,08 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+16,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Funko in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Funko abgegeben, basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Empfehlungen und 1 Schlecht-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8,83 USD, was einer Steigerung von 6,94 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Zyklische Konsumgüter-Branche hat die Funko-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -67,73 Prozent erzielt, was 69,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Händler-Branche liegt die Aktie mit -65,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität über die Funko-Aktie durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Funko kaufen, halten oder verkaufen?

