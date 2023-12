Funko Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von Funko verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,98 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -0,22 Prozent, was bedeutet, dass Funko im Branchenvergleich eine Underperformance von -21,76 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,7 Prozent, wobei Funko um 18,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Funko ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Funko liegt aktuell bei 20,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Funko weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Funko-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Funko liegt derzeit bei 24,84 Euro, was 60 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 62 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Funko-Aktie von 7,36 USD mit -14,02 Prozent Entfernung vom GD200 (8,56 USD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 7,23 USD auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Funko-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.