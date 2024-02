Funko Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analyse des Unternehmens Funko zeigt, dass die Stimmung der Anleger neutral ist, obwohl in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Funko einen Wert von 24 auf. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche um 39 Prozent unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger zeigt, dass die Stimmungslage in den letzten Monaten zunehmend schlechter geworden ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Funko-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Funko-Aktie bei 8,27 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 7,52 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Einstufung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,27 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.