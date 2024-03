Funko Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Funko-Aktie weist einen Wert von 65 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 68,74 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Funko basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,65 USD, während der Aktienkurs bei 6,01 USD liegt, was einer Abweichung von -21,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -14,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Funko-Aktie ist "Neutral", basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Performance von 49,75 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Funko, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.