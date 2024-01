Funko Aktie: Schlechte Nachrichten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Funko beträgt derzeit 24,84, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Händler) von 62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Funko in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet kann die Stimmung verstärkt oder verändert werden. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Aktienbewertungen. Bei Funko wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über einen längeren Zeitraum festgestellt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Das Gesamtbild der langfristigen Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Funko derzeit bei 6,97 USD und ist damit um -2,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -18 Prozent liegt. Daher wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Funko im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 15,41 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Rendite von 15,41 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

