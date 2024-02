Funko Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Aktienkurs von Funko im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -34,38 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Händler"-Branche von -5,58 Prozent liegt Funko mit 28,8 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Funko investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,45 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Funko eingestellt waren. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Funko eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Funko von Analysten mit 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Funko vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 8,83 USD. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 7,11 USD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 24,24 Prozent, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie von Funko.