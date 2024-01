Funding Circle Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Funding Circle diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen rund um Funding Circle stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Ein weiteres Signal, das zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als überverkauft, bei 70 bis 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Funding Circle liegt bei 39,05, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 48,25 auf eine neutrale Einschätzung hin.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Funding Circle festgestellt werden. Dies bedeutet, dass weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien erkennbar war. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie der Funding Circle verläuft derzeit bei 45,75 GBP. Da der Aktienkurs bei 37,9 GBP liegt, ergibt sich ein Abstand von -17,16 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 38,14 GBP, was einem neutralen Signal entspricht.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI, des Stimmungsbildes und der technischen Analyse insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Funding Circle.