Funding Circle Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Funding Circle in den sozialen Medien. Weder gab es eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Funding Circle unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien über den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurde über Funding Circle eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Funding Circle 2 Mal mit "Gut" bewertet, 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die Analysten haben ein mittleres Kursziel von 185 GBP und erwarten eine Entwicklung von 520,81 Prozent, was als positive Einschätzung betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von 29,8 GBP nun -14,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -30,97 Prozent, was aus charttechnischer Sicht zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.