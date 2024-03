Funding Circle Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Funding Circle-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 41,37 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 48,9 GBP (Unterschied +18,2 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 33,49 GBP unter dem letzten Schlusskurs (+46,01 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Funding Circle diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an sechs Tagen grün und an insgesamt drei Tagen neutral. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung 1 "Gut" war. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Funding Circle-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Überverkauft-Situation und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive "Gut"-Bewertung für die Funding Circle-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzungen und des Relative Strength Index.