Auf die sehr fragile Lage der Weltwirtschaft habe ich hier

zuletzt am 25. Januar dieses Jahres hingewiesen. Es fehlte schon

damals nicht mehr viel, um die US-

Wirtschaft

– und mit ihr den Rest der Welt – nach einer zwar langen, aber

gleichzeitig auch sehr schwachen Aufschwungsphase in eine Rezession

abgleiten zu lassen.

In der kürzlich erschienenen





zur Originalmeldung