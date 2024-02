Fundamenta Real Estate Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument zur technischen Analyse von Aktien, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Fundamenta Real Estate weist der RSI einen Wert von 42,86 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Die Erweiterung des RSI auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung für die Fundamenta Real Estate in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment lässt sich feststellen, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral war, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf die Fundamenta Real Estate. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fundamenta Real Estate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,61 CHF liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 16,9 CHF, was einer Abweichung von +1,75 Prozent entspricht. Auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,42 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Fundamenta Real Estate-Aktie somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Die einfache Charttechnik führt somit insgesamt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Neutral"-Rating.