Fundamenta Real Estate Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Fundamenta Real Estate liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Fundamenta Real Estate-Aktie zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fundamenta Real Estate, was zu einer zusammenfassenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Fundamenta Real Estate-Aktie beträgt 16,6 CHF, und der letzte Schlusskurs von 17,1 CHF liegt auf ähnlichem Niveau (+3,01 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,82 CHF, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,66 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Summe wird die Fundamenta Real Estate auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.