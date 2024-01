Fund Creation Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Creation derzeit 84 JPY beträgt, was +0,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -2,74 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben Creation auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Creation festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und Buzz rund um die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Creation liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 55, was bedeutet, dass Creation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.