Fund Creation Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Creation-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 86,34 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 85 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 83,84 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird Creation basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Creation-Aktie derzeit als "gut" eingestuft wird, da der RSI bei 20 liegt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 57,89 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem neutralen Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt wird die Aktie daher auch im Anleger-Sentiment mit einem neutralen Rating bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, der Relative Strength Index und das Sentiment der Anleger auf neutralen bis guten Niveaus liegen.