Fund Creation Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Creation derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 86,34 JPY, während der Aktienkurs bei 88 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 84,1 JPY führt zu einer Abweichung von +4,64 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 12, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Creation.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Creation diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt erhält die Aktie von Creation auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Bewertung.