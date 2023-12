Funai Soken Holdings Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Funai Soken Aktie wird derzeit technisch analysiert und zeigt eine gemischte Tendenz. Der aktuelle Kurs von 2493 JPY liegt um -1,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -4,23 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,83 Punkten, was bedeutet, dass die Funai Soken Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Funai Soken Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie soziale Plattformen beeinflusst. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke und das Sentiment.

Insgesamt wird die Funai Soken Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.

