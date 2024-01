Funai Soken Holdings Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Funai Soken-Aktie wird derzeit als neutral bewertet, basierend auf einer technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über verschiedene Zeiträume betrachtet. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2577,51 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2608 JPY lag, was einer Abweichung von +1,18 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2509,56 JPY) ergibt sich ebenfalls eine ähnliche Abweichung von +3,92 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Funai Soken-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als neutral eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Funai Soken-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Funai Soken-Aktie zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Funai Soken daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Sentimentanalyse basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Funai Soken-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen als neutral bewertet.