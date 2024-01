Fumakilla Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Fumakilla liegt bei 36,76, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,58 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Fumakilla daher als "Neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fumakilla-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 1102,19 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1131 JPY, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den sozialen Medien wurde Fumakilla in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergibt, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Fumakilla deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, und die Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden.

Insgesamt ergibt sich daher für Fumakilla eine Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.