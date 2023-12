Fumakilla Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Fumakilla-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten Tagen hat sich keine besondere Stimmung herauskristallisiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Empfehlung für die Fumakilla-Aktie. Der RSI7 beträgt 49,18, während der RSI25 bei 38,73 liegt, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt ein positives Bild. Der aktuelle Schlusskurs von 1168 JPY liegt deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1098,35 JPY, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlich positives Bild, wodurch die Fumakilla-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Fumakilla, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.