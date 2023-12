Fulu Holdings Ltd Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Auswertung von Sentiment und Buzz für die Fulu-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmungslage der Anleger zeigte keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso diskutierten die Anleger über das Unternehmen in etwa der gleichen Intensität wie üblich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Fulu-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 3,85 HKD, während der Aktienkurs bei 2,29 HKD um -40,52 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 von 2,64 HKD ergibt eine Abweichung von -13,26 Prozent, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Fulu-Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 57,83 liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Fulu-Aktie basierend auf Sentiment, technischer Analyse und dem Relative Strength Index.