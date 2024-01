Fulu Holdings Ltd Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fulu-Aktie liegt bei 48 und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 49,43 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Fulu-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, weshalb sie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Fulu.

Die charttechnische Entwicklung der Fulu-Aktie zeigt mithilfe des gleitenden Durchschnitts eine interessante Dynamik. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3,63 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,39 HKD liegt. Dieser Unterschied von -34,16 Prozent führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Fulu-Aktie in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer rot und positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Insgesamt wurde das Anleger-Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Fulu-Aktie auf Basis des RSI, der Kommunikation im Netz und der technischen Analyse. Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken hingegen führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung.