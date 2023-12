Fulu Holdings Ltd Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Spectris":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen in den letzten 30 Tagen nicht wesentlich mehr oder weniger Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Fulu-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,79 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,08 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -45,12 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,52 HKD) liegt mit einem aktuellen Kurs von 17,46 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fulu-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 88 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 77,33 Punkte) als überkauft gilt. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall zeigen die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen, dass die Stimmung überwiegend negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Fulu diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Fulu hinsichtlich der Stimmung und der technischen Indikatoren als "Schlecht" eingestuft werden muss.