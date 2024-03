Fulton Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Fulton-RSI hat eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 53,4, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes konnte bei Fulton in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht" führt. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Somit erhält Fulton für diese Stufe insgesamt ein "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fulton aktuell bei 13,97 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 14,8 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,94 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 15,64 USD angenommen, was einer Differenz von -5,37 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,95 Prozent erzielt, was 0,19 Prozent über dem Durchschnitt (7,77 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,08 Prozent, wobei Fulton aktuell 8,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.