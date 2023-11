Innsbruck (ots) -Ausverkaufte internationale Wirtschaftstagung mit 500 Gästen und Spitzenpersönlichkeiten aus aller WeltBereits zum 32. Mal trafen sich am 8. November 2023 im Congress Innsbruck hochkarätige Unternehmer:innen, Entscheidungsträger:innen, Start-ups und Gäste im Rahmen des Tiroler Wirtschaftsforums.In der ausverkauften Dogana im Congress Innsbruck fanden sich heuer 500 Besucher:innen ein, um an Vorträgen, Diskussionen, Gedankenaustausch und Networking unter dem Motto „Wirtschaft & Gesellschaft im Umbruch: Schöne neue Welt oder Zukunft mit Fragezeichen?“ teilzunehmen. Renommierte Experten:innen, wertvolle Impulse, und vielfältige Möglichkeiten für Kontakte und machten die Veranstaltung auch heuer wieder zu einem absoluten Highlight des Jahres.Bereits vor Beginn der Veranstaltung lud ein „Get-Together“ im Foyer zum lockeren Austausch und Networking mit Kunden, Partnern und Freunden ein. Zudem bot sich die Gelegenheit, mit Start-ups und aufstrebenden Jungunternehmen aus der Region in Verbindung zu treten und sich über innovative Technologien, Verfahren, Produkte und Geschäftsmodelle sowie mögliche Partnerschaften und Investments zu unterhalten.Nachdem Christoph Swarovski, Präsident der Industriellenvereinigung Tirol undMario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung, die Veranstaltung am Podium eröffneten, führte Alois Vahrner, Mitglied der Chefredaktion der Tiroler Tageszeitung, durch einen spannenden Tag mit hochaktuellen Themen, spannenden Vorträgen und lebhaften Diskussionen. Auch in diesem Jahr konnte die Industriellenvereinigung Tirol gemeinsam mit MCI | Die Unternehmerische Hochschule® und weiteren Partnern hochkarätige Speaker für das Event gewinnen:- WOLFGANG A. HERRMANN Präsident Emeritus | Technische Universität München, Multiaufsichtsrat in Technologieunternehmen und Universitäten- HERMANN ERLACH General Manager & CEO | Microsoft Österreich, Wien- FEIYU XU Co-Founder & Chief Innovation Officer of nyonic; Senior Vice President & Global Head of AI aD von SAP; Mitglied des Aufsichtsrats der ZF Friedrichshafen AG- MARKUS TOMASCHITZ Vice President Corporate HR & Unternehmenssprecher | AVL List, Graz- AHMAD MANSOUR Deutsch-Israelischer Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft- NENA BROCKHAUS Journalistin | Kolumnistin | Fernsehmoderatorin | Bestseller-AutorinNach wertvollen Einblicken, inspirierenden Denkanstößen und interessanten Diskussionen bildete ein gemütlicher Ausklang bei kulinarischen Köstlichkeiten und exquisiten Weine den Abschluss eines allseits gelungenen Tiroler Wirtschaftsforums.Save the date:33. Tiroler Wirtschaftsforum am Dienstag, 5. November 2024, Congress InnsbruckWeitere Informationen & Bilder HIER KLICKEN (https://www.mci.edu/de/medien/news/5417-fulminantes-tiroler-wirtschaftsforum-2023)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuell