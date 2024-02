Fullwealth Construction Holdings Co Ltd Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Diskussionen über Fullwealth in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Fullwealth in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende sollte beachtet werden, dass die Dividendenrendite bei 0 % liegt, was 6,54 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Fullwealth weist einen Wert von 11,31 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 45,82. Dadurch ist das Unternehmen unterbewertet und wird von uns als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fullwealth-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von Fullwealth liegen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.