Fullwealth Construction Holdings Co Ltd Aktie: Was war das denn?

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für die Aktien von Fullwealth zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Fullwealth hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fullwealth liegt bei 58,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Fullwealth derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,21 HKD um -28,57 Prozent über diesem Trendsignal. Der GD50-Wert von 0,16 HKD zeigt eine Abweichung von -6,25 Prozent. Dementsprechend erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Fullwealth liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,35 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.