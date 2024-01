Fullwealth Construction Holdings Co Ltd Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Fullwealth hat im letzten Jahr eine Rendite von -90,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 85,77 Prozent entspricht. Auch im Branchenvergleich "Bauwesen" liegt die jährliche Rendite für Wertpapiere durchschnittlich bei -5,53 Prozent, während Fullwealth aktuell 85,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz wird Fullwealth eine Einschätzung von "Neutral" zugeordnet. Die Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Fullwealth diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Diskussionen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenpolitik von Fullwealth schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, wodurch sie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Unterschied beträgt 6,33 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,33 %).

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Fullwealth im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie- und Bauwesensektor.