Fullwealth Construction Holdings Co Ltd Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Fullwealth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,22 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,139 HKD, was einem Unterschied von -36,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,16 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -13,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen gilt Fullwealth als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,64, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,57 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Ebenso war der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fullwealth beschäftigt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich für Fullwealth in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der mangelnden Diskussionsstärke und der kaum veränderten Stimmung.

Insgesamt wird die Fullwealth-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.