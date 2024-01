Fullshare Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "FULLSHARE HLDGS LTD":

In den letzten vier Wochen konnten keine bedeutenden Änderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationshäufigkeit bei Fullshare in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Fullshare-Aktie mit einem Wert von 8,33 als überverkauft gilt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für das Anleger-Sentiment.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird Fullshare als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,23, was einem Abstand von 89 Prozent zum Branchen-KGV von 47,08 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.