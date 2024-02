Fullshare Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der Fullshare-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,69 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,64 HKD weicht somit um -62,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Wenn wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 0,62 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +3,23 Prozent abweicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Das Anleger-Sentiment für die Fullshare-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fullshare beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder der Diskussionsstärke registriert wurden, erhält Fullshare in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, schüttet Fullshare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 6,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,53 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.