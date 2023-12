Fullshare Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "FULLSHARE HLDGS LTD":

Die technische Analyse der Fullshare-Aktie zeigt, dass sie derzeit -9,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,58 HKD liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, befindet sich die Aktie mit einer Distanz von -78,68 Prozent zum GD200 ebenfalls in einer "Schlecht" eingestuften Position. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Schlecht"-Rating für beide Zeiträume.

Die Diskussionen über Fullshare in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale für eine positive oder negative Stimmung rund um die Aktie. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" einschätzt. Insgesamt ist die Stimmung der Anleger bezogen auf die Aktie von Fullshare als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fullshare liegt bei 8,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 62 eine neutrale Situation, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung als "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Fullshare durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Fullshare.