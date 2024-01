Fullnet Communications tut es schon wieder?

Die Stimmung der Anleger bei Fullnet Communications in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Bei der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Diskussionen zeigen, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. In Bezug auf die Diskussionstiefe wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fullnet Communications derzeit bei 0,25 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,161 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35,6 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,18 USD, was einem Abstand von -10,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Fullnet Communications überkauft ist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Fullnet Communications-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.