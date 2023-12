Fullnet Communications Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Bei Fullnet Communications liegt der RSI bei 71,09, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,11 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz, geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen gab es bei Fullnet Communications keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Fullnet Communications in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fullnet Communications-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 0,1 USD, was einem Unterschied von -62,96 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Fullnet Communications gab es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.