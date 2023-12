Fullnet Communications Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Fullnet Communications war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Fullnet Communications daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung verliehen.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls ein neutrales Bild für die Aktie von Fullnet Communications wider. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fullnet Communications-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 30,35, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Index.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigte sich in den letzten vier Wochen bei Fullnet Communications keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Fullnet Communications daher auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fullnet Communications-Aktie derzeit bei 0,25 USD gehandelt wird, was +13,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" beurteilt, da die Distanz zum GD200 bei -10,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.