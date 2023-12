Fuller Smith, Turner Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Fuller Smith & Turner-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (27,87) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis als überverkauft betrachtet wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fuller Smith & Turner.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 563,72 GBP, was einer Abweichung von +22,76 Prozent vom aktuellen Kurs von 692 GBP entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 617,52 GBP weist mit einer Abweichung von +12,06 Prozent ein positives Bild auf.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fuller Smith & Turner bei 39,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 57,54 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Fuller Smith & Turner mit 3,33 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Insgesamt erhält die Fuller Smith & Turner-Aktie sowohl auf Basis des RSI, der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien ein "Gut"-Rating.