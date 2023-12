Fuller Smith, Turner Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Fuller Smith & Turner in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Vergleicht man den Aktienkurs von Fuller Smith & Turner mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,56 Prozent erzielt. Dies liegt 34,5 Prozent über dem Durchschnitt von 5,06 Prozent. Im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite 11,43 Prozent, wobei Fuller Smith & Turner aktuell 28,14 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fuller Smith & Turner-Aktie überkauft ist, wobei ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei einer Dividendenrendite von 3,33 Prozent bietet die Aktie von Fuller Smith & Turner einen Mehrertrag von 0,73 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.