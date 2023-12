Fullcast Holdings Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert dieses auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Fullcast-RSI liegt bei 66,96, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 66,62 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fullcast-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -18,23 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt dagegen nur um -3,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Fullcast mit einer Rendite von -37,26 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 13,89 Prozent aufweist, liegt Fullcast mit 51,15 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fullcast eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Fullcast daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Fullcast von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.